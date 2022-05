Vlaamse Zwemfederatie boos omdat verschillende zwembaden dicht gaan in Meetjesland

De Vlaamse Zwemfederatie kan weinig doen aan de beslissing van de sluitingen, dat is een gemeentelijke bevoegdheid. Maar ze wil de getroffen zwemclubs wel zoveel mogelijk ondersteunen. Verbauwen: "Die oplossingen liggen uiteraard niet voor de hand omdat het over een gans gamma gaat van watergewenning vanaf drie jaar tot leren zwemmen, en de harde competitie voor zwemmers die deelnemen aan de Belgische competitie of zelfs nog verder doorgroeien. Die zijn allemaal hun zwemwater kwijt. Van de zwemsport is het geweten, dat je vele uren in het water moet doorbrengen. De deelnemers van het BK trainen gemiddeld 6 à 9 keer per week. Om voor hen zwemwater te vinden, wordt erg moeilijk. Maar nog erger is de stop die er komt op het leren zwemmen."

De gemeente Maldegem wil er alles aan doen om de sluiting niet te laten samenvallen, met die van Eeklo. Want dan zou er amper nog een zwemalternatief zijn. Maar daar staat de timing nog niet vast. Afwachten dus of er nog een zwembad zal open zijn in het Meetjesland de komende tijd.