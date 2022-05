Vooruit-voorzitter Conner Rousseau regeert tijdelijk mee in lokale partij Torhout na aanhoudend conflict

Om de rust wat te herstellen binnen de lokale Vooruit-partij in Torhout, neemt voorzitter Conner Rousseau tijdelijk de bevoegdheden van het lokale bestuur in Torhout over. Dat doet hij samen met federaal parlementslid Melissa Depraetere en provinciaal voorzitter Simon Bekaert. Elke beslissing zal vanaf nu eerst langs hen passeren.

Vooruit zit in Torhout in het stadsbestuur. Rousseau, Depraetere en Bekaert springen nu bij na een aanhoudend conflict tussen enkele partijleden. Een bestuurslid van Vooruit Torhout werd op non-actief gezet omdat hij een pamflet heeft geschreven over een schepen van Vooruit en zijn opvolger. Hij had het over pesterijen, bedrog en zelfs racisme.

Bij een positieve evaluatie in september zal er een nieuwe bestuursvergadering worden georganiseerd.