Aangespoelde walvissen niet ruimen, maar laten liggen, is volgens nieuw onderzoek goed voor de biodiversiteit

Tot zover Nederland, maar hoe haalbaar is het om een dode walvis te laten liggen op onze stranden? De Vlaamse maritieme bioloog Jan Haelters is daar vrij duidelijk over. "Het is een leuk experiment dat bij ons helaas niet realistisch is", zegt hij duidelijk. "Wij hebben geen wilde gebieden waar geen mensen komen zoals in Nederland."

Toch wil dat niet zeggen dat alle aangespoelde dieren bij ons altijd worden geruimd. "Bij een dode zeehond gebeurt het wel eens dat we het laten liggen", zegt Haelters. "Er zijn dan een aantal organismen op het strand, maar ook vogels en vossen die daarvan eten. Een groter kadaver laten liggen, is niet mogelijk. Daar is onze kust te druk voor."

FOTO - Vinvis Antonius die in 2018 aanspoelde op het strand van De Haan, lokte toen heel wat kijklustigen: