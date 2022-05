Britse premier Johnson spreekt Oekraïense parlement toe, Franse president Macron belt met Poetin

In het spoor van Boris Johnson trokken intussen al veel meer westerse leiders naar Kiev. Wie dat voorlopig niet van plan is, is de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Scholz is boos omdat de Oekraïense regering eerder had laten weten dat de Duitse president Walter Steinmeier niet welkom is in Kiev. Op de Duitse televisie gaf hij gisteravond nog te kennen het ongepast te vinden "dat de president van een land dat zoveel militaire en financiële steun toezegt, niet mag komen."