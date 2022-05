Waterbus zoekt schippers en extra personeel

Net als in veel andere sectoren is de waterbus tijdens de coronacrisis een groot deel van het personeel kwijtgespeeld. Bij de start van het nieuwe vaarseizoen zijn ze nog steeds op zoek naar mensen die de vaartochten willen begeleiden, bevestigt Guido Moens van Kanaaltochten Brabant. "Door de coronacrisis werden de recreatieve activiteiten van de waterbus stopgezet. Het gebrek aan werk zorgde ervoor dat het personeel andere oorden ging opzoeken. Nu de coronacrisis stilaan voorbij lijkt, start men opnieuw met de zoektocht naar personeel."

"Veel mensen willen gebruik maken van het transportmiddel. Sinds een paar maanden krijgen we telefoontjes met de vraag of de waterbus al opnieuw vaart", zegt Guido Moens nog. Per rit kunnen tussen de 80 en 90 passagiers meevaren. In 2019 namen ongeveer 340 mensen per dag de waterbus.