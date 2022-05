Wellen opent nieuw containerpark in eigen beheer: "Wij bewijzen dat dat wel degelijk mogelijk is"

Dat Wellen als kleine plattelandsgemeente het containerpark in eigen beheer houdt, is opmerkelijk. "Ja, zeker omdat het hier om een nieuw containerpark gaat. Want vandaag is de boodschap meer en meer: dienstverlening overdragen naar grote intercommunales. Maar ik ben van mening dat het af en toe ook goed is om dienstverlening in eigen handen te houden. En wij bewijzen vandaag in Wellen dat dat wel degelijk mogelijk is." Het nieuwe containerpark was een van de thema's bij de verkiezingen, 10 jaar geleden. Meer dan 900 mensen tekenden er een petitie voor.

Het bestaande containerpark in het centrum van Wellen zal worden ontmanteld, in de plaats komt een supermarkt.