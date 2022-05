Werken Gentse Dampoort zullen nog twee maanden langer duren

In november vorig jaar zijn de grote werken aan de Dampoort in Gent gestart. Die zouden normaal in augustus rond zijn. Maar door onvoorziene problemen bij de rioleringswerken, zal dat pas voor oktober zijn. Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer: "De belangrijkste reden van de vertraging is dat we kampen met een heel kluwen aan rioolbuizen en leidingen die niet in kaart zijn gebracht. Dat maakt het werken heel moeilijk. Daarnaast hebben we ook wat tegenslagen gehad zoals mechanische defecten aan de boorinstallaties voor de putten. Dat herstel liet lang op zich wachten waardoor we niet verder konden werken."

Maar er zijn nog meer factoren die de vertraging in de hand werken: "We zitten ook nog met laattijdige leveringen van bouwmaterialen. Dat heeft veel te maken met de oorlog in Oekraïne. Maar ook omdat het te slecht weer was. Het is echt een combinatie van al die factoren die ervoor zorgt dat we met een vertraging zitten van twee maanden."