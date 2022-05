WHO: "Obesitas in Europa neemt epidemische proporties aan en leidt tot 1,2 miljoen doden per jaar"

Zo’n 59 procent van de volwassenen in Europa lijdt aan overgewicht of obesitas, zegt de nieuwe studie van de WHO. Bij kinderen die schoolplichtig zijn, is bijna één op de drie zwaarlijvig. Bovendien blijven de cijfers "escaleren", volgens het onderzoek.



"Alarmerende resultaten", zegt Hans Kluge, de regionale directeur voor WHO Europa over de cijfers. "Er is dringend actie nodig op lokaal, regionaal én nationaal vlak."