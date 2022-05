Wijkdrugsteam politiezone Mechelen-Willebroek levert 88 arrestaties op in een jaar tijd: "Drugsoverlast in wijken terugdringen"

Het team heeft in een jaar tijd 1.335 pv's opgesteld. Er werden 88 mensen gearresteerd. Daarvan is bijna twee derde voorgeleid bij de onderzoeksrechter. "We hebben geen grote hoeveelheden drugs in beslag genomen, maar het gaat zowel om cocaïne, cannabis, hasj, speed en xtc-pillen. De hoeveelheden tonen aan dat het effectief om dealers ging." Het gerecht nam ook 78 gsm's en 23 voertuigen in beslag. Daarnaast werd ook 100.165 euro cash aangetroffen en in beslag genomen.

"Het parket speelt kort op de bal met een zerotolerancebeleid voor dealers die hier actief zijn. We gaan het team ook uitbreiden om de strijd tegen lokale dealers nog op te drijven. Het team van zes agenten wordt tegen de zomer uitgebreid met twee inspecteurs", zegt Bogaerts.