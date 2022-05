Extravagantie én pure vintage op Met Gala in New York: Kim Kardashian valt af om zich in Marilyn Monroe-jurk te wurmen

"Ik probeerde de jurk uit en ze paste me niet", vertelde Kardashian op de rode loper aan modeblad Vogue paste. Ze slaagde erin 7 kilogram te vermageren en zich in de jurk te wurmen. "Het was een uitdaging, te vergelijken met een filmrol. Ik was vastbesloten om erin te raken. Ik heb drie weken koolhydraten en suiker gemeden. We gaan na het feest in het hotel voor pizza en donuts." De zwartharige Kardashian ging er helemaal voor en kleurde haar haren om het platinablond van Monroe te evenaren.