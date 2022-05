"Maak van je voortuin een ZonHofje": Zonhoven lanceert campagne om voortuintjes groener te maken

Met de campagne "Maak van je voortuin een ZonHofje" wil het gemeentebestuur de inwoners er van overtuigen om hun tuinen opnieuw groener te maken. En dat is nodig want heel wat van die voortuintjes ogen grijs in alle mogelijke tinten en materialen: beton, kiezel, asfalt en klinkers.

“In de gemeente Zonhoven bestaat 10 procent van het grondgebied uit privétuinen”, zegt schepen van Omgeving Frederick Vandeput (Open VLD). “Wij hebben 15.000 m² die we omzetten van verharding naar vergroening, maar als je de privétuinen allemaal bij elkaar telt, is het potentieel veel hoger. Dus we hopen er toch enkele duizenden vierkante meters verharding mee weg te kunnen doen.”