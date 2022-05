Zoon van vermoorde politieagent waardeert herdenking Zwindrama: "Mijn vader en zijn collega zijn in dienst van de bevolking gestorven"

Op maandag 3 mei 1971 even na middernacht kwamen agenten Willy De Bree en Paul Demare om het leven bij het Zwindrama. Een Nederlander schoot hen dood bij een identiteitscontrole op de parking van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Nog twee agenten raakten zwaargewond. Na enkele dagen kon de dader opgepakt worden in de Nederlandse kazerne waar hij in dienst was.

Rik De Bree was 15 toen zijn vader Willy vermoord werd. "Mijn zus was 17 en mijn broer 13. Ik herinner me nog dat er die nacht een tiental mensen aan onze deur stond. Pas de volgende morgen vroeg drong het helemaal tot me door dat onze papa gestorven was. Dat was toen dagen lang groot nieuws. Het was één van de eerste keren in België dat er zo'n drama met politieagenten gebeurd was", herinnert hij zich.