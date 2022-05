100 extra jobs bij Kuehne+Nagel in Tessenderlo dankzij contract met Swarovski

Logistiek bedrijf Kuehne+Nagel zal vanuit Tessenderlo de volledige toeleveringsketen naar andere bedrijven en klanten van Swarovski in Europa, het Midden-Oosten en Afrika voor zijn rekening nemen. En daarnaast zal het ook de kwaliteitscontrole en retourlogistiek regelen én het verpakkingsmateriaal leveren. Want de verpakking is erg belangrijk voor een delicaat product als kristal. Swarovski heeft ook hoge eisen op het vlak van luxueuze geschenkverpakkingen en op maat gemaakte cadeaukaartjes.

Kuehne+Nage beheert in Tessenderlo zo'n 70.000 vierkante meter aan magazijnruimte. Het bedrijf investeert er nu in extra geautomatiseerde technologie om de orders van Swarovski te kunnen uitvoeren. En eind dit jaar kunnen er 100 extra mensen aan de slag. Hoeveel geld er gemoeid is met het contract met Swarovski is niet bekend.