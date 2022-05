20-tal boetes uitgeschreven in Brugge voor ongeldig parkeren op plaats voor mensen met beperking

In totaal kregen een 20-tal bestuurders gisteren in Brugge een boete omdat ze onterecht geparkeerd stonden op een plaats voor personen met een beperking. De politie van Brugge hield een speciale controle-actie hiervoor. De helft van de bestuurders had geen parkeerkaart om daar te parkeren. Bij enkele andere bestuurders was de kaart vervallen of ongeldig. Maar 1 bestuurder had ook bewust met een kaart gesjoemeld.

De voorbije 7 jaar zijn in Brugge bijna 350 parkeerkaarten voor personen met een beperking ingetrokken omdat ze vervalst of verlopen waren of omdat andere mensen die parkeerkaart gebruikten. "Het gebeurt regelmatig dat mensen een kaart gebruiken van hun familielid zonder dat het familielid erbij is. Als die dan betrapt worden, wordt die kaart ook ingehouden", vertelt woordvoerster van politie Brugge, Lien Depoorter. "Maar er zijn ook mensen, die een kopie maken van de kaart van hun familie. En dan krijgt het verhaal zelfs een gerechtelijk staartje, want dat is eigenlijk vervalsing."