Rook- en vuurverbod in natuurgebieden door aanhoudende droogte, drinkwaterbevoorrading komt niet in het gedrang

Het heeft de voorbije maand bijzonder weinig geregend en ook de komende twee weken wordt er nauwelijks of geen neerslag verwacht. "Misschien komt er hier en daar een buitje, kwestie van het stof een beetje te blussen. De droogte die al een tijdje gangbaar is die blijft nog zeker tien tot veertien dagen duren", zegt weerman Frank Deboosere.

In weertermen spreekt men van "blocking". "We merken dat in tegenstelling tot vroeger bepaalde weerpatronen nu veel langer blijven hangen gedurende verschillende weken aan een stuk. We zien nu al een tijdje dat het in Spanje en Italië dat het daar dikwijls heel hard regent. Dat is regen die wij ook kunnen gebruiken, maar wij krijgen die niet. Wij zitten altijd met eenzelfde weerpatroon, droog en vrij zonnig."

Frank Deboosere waarschuwt dat het niet uitgesloten is dat we na een droge lente ook een warme zomer te verwerken zullen krijgen. "We hebben het voor twee en drie jaar al meegemaakt dat na een heel droge lente een recordwarme zomer volgt. De kans bestaat dat dat dit jaar ook het geval zal zijn."