Gouverneur Oklahoma ondertekent een van strengste abortuswetten in VS, terwijl duizenden protesteren in New York

De grootschalige demonstratie kwam er op aansturen van de procureur-generaal van New York Letitia James. "We gaan ons niet terugtrekken, we gaan niet terug naar de tijd toen we nog kapstokken gebruikten. Nooit meer", verklaarde James. Ze stelt resoluut dat "het recht op zelfbeschikking over je lichaam een fundamenteel recht is".



Demonstranten droegen protestborden met slogans als "mijn lichaam, mijn keuze", "abortus is een mensenrecht" of "ik zou minder rechten hebben dan mijn moeder".