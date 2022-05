Campagne "Afvalvrij mei" wil Limburgers organisch afval beter doen verwerken 

Een grijze zak kost 1,25 euro per zak, terwijl een de zak voor keukenafval maar 30 cent kost. "Die grijze zak moeten we verbranden, terwijl het voor de mensen dus goedkoper is om dat organisch afval uit het restafval te houden en in de gele zak met keukenafval te steken", gaat Wouters verder. "Bovendien halen we met het nieuwe ophaalsysteem Optimo het keukenafval in de gele zak al apart op en dat wordt niet verbrand, maar wel verwerkt tot biogas."