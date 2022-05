Al drie gladde slangen gevonden in Hechtel-Eksel en dat is uitzonderlijk vroeg in het jaar

Er zijn de voorbije twee weken al drie gladde slangen gevonden in Het Pijnven in Hechtel-Eksel. En dat is erg vroeg in het jaar. Normaal laten de dieren zich pas in de zomer of nazomer zien. De gladde slang is een bedreigde soort, er worden in Limburg heel wat inspanningen geleverd om het dier te beschermen.