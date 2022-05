Meerdere meldingen van stalking, tot het gruwelijk misliep: proces tegen viervoudig moordenaar van start 

Hij blijkt wel het prototype van de narcist te zijn, wat vaak het geval is bij plegers van partnergeweld. Er is sprake van "psychopate karaktertrekken". Het risico op verdere geweldpleging blijkt zeer hoog te zijn. In die mate dat behandeling volgens experten "uitgesloten is en zelfs contraproductief werkt". Alexander Dean is "niet in staat normale warme menselijke emoties te ervaren", aldus de psychiatrische deskundigen. "Elk inzicht in pijn, angst of het ongemak van anderen is louter abstract en verstandelijk. Dat blijkt uit de wijze waarop hij zijn partners behandelt. Uit de ongevoelige wijze waarop hij de feiten gepleegd heeft, blijkt dat hij er zelfs van geniet."