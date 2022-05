Assisenproces over moord op Genkse Luana opnieuw hervat

De pleidooien in het proces zijn deze namiddag hervat, waardoor morgen een uitspraak kan worden verwacht over de schuldvraag in het proces over de moord op de Genkse Luana. De vrouw werd op pinkstermaandag 2017 in de Dieplaan in Genk op straat doodgestoken tijdens een ruzie. Emrah T. en Anastasia N. worden beschuldigd dit met voorbedachten rade te hebben gedaan voor de ogen van haar dochtertje en haar vriend.