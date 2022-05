BEKIJK - Schoolkinderen dupe van gesloten zwembaden door corona: "Achterstand is nog moeilijk in te halen"

In de eindtermen wordt bepaald dat kinderen van de lagere school moeten kunnen zwemmen. Maar het is een erg technische sport en er is veel oefening bij nodig. Omdat zwembaden door corona erg vaak dicht bleven, zouden zwemexperts nu graag zien dat scholen wat vaker met hun leerlingen gaan zwemmen. Want veel kinderen hebben een achterstand opgelopen, en ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. Bekijk hier onze journaalreportage.