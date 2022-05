Bijna alle Mechelse instappers hebben een plaats op school gekregen

In totaal zijn er in Mechelen en buurgemeenten Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Zemst ruim 1400 kinderen, geboren in het jaar 2020, die vanaf september voor het eerst naar school zullen gaan. 716 daarvan hebben geen oudere broers of zussen en kregen dus geen voorrang bij het inschrijven. 98 % heeft een school toegewezen gekregen, 93 % zelfs in de school van de eerste keuze.