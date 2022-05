Pakketreis bij TUI geboekt? Verwacht  een forse brandstoftoeslag

Een reis naar het Spaanse vasteland kan deze zomer zo al snel 70 euro meer kosten, voor een reis naar Griekenland betaal je rond de 90 euro per persoon bij. "Hoe verder men reist, hoe meer het oploopt. Dat is logisch want er is meer brandstof nodig", aldus Demeyere. Voor pakketreizen naar de Caraïben loopt de brandstoftoeslag zelfs op tot meer dan 300 euro.