Limburgse brandweer rukte meer dan 47.000 keer uit in 2021

Om al die interventies af te handelen, kan de Limburgse brandweer rekenen op 267 beroepskrachten, 1.114 vrijwilligers en 66 administratieve medewerkers. De brandweer is wel voortdurend op zoek naar nieuwe gemotiveerde kandidaten en daarom lanceerden ze vandaag een opvallende postercampagne "This Force is with you". Verschillende brandweerlui staan erop afgebeeld als personages uit de Star Wars films, want het is vandaag ook de dag van die science-fiction film.