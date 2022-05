Burgemeester van Lanaken wil zelf kunnen optreden tegen inwoners die dieren verwaarlozen

Mensen die hun dieren verwaarlozen, hervallen volgens Marino Keulen gemakkelijk. Dat was enkele maanden geleden ook al het geval bij een koppel uit Lanaken. "In februari hebben we daar 101 verwaarloosde honden in beslag genomen, maar enkele maanden eerder werden daar ook al eens 40 dieren weggehaald. Dat zijn mensen die kampen met een verzamelwoede en dat leidt tot ongekend dierenleed."