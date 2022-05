Electrabel sluist 1,2 miljard euro winst door naar het Franse moederbedrijf Engie

Dankzij de goede prestaties van de Belgische kern­centrales, hogere marktprijzen en meer klanten heeft Electrabel vorig jaar goede prestaties neergezet. De bedrijfswinst van de energiegroep steeg van 2,5 miljard euro in 2020 naar 3,4 miljard euro in 2021. Electrabel keert daarom 1,24 miljard euro uit aan het Franse moederbedrijf Engie. Dat schrijft de krant 'De Tijd' vandaag.

Door de hoge energieprijzen liggen de winsten van energieleveranciers onder vuur. In "De ochtend" relativeert eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) het nieuws. Hij verwijst naar het systeem van de nucleaire rente: een belasting die aan de eigenaars van de kerncentrales (zijde Electrabel) opgelegd wordt omdat ze langer mogen openblijven en zo winst maken op afgeschreven installaties. Volgens De Croo zal de nucleaire rente honderden miljoenen euro hoger liggen dan in een 'normaal jaar'.

"Er is een mechanisme, de nucleaire rente, dat ervoor zorgt dat dat afgeroomd wordt. In alle berekeningen die wij maken is die nucleaire rente dit jaar veel hoger dan vorig jaar. Dat zal wegen op de winst van Electrabel. Het is een van de bronnen van inkomsten om de btw op energie en de accijnzen te doen dalen", aldus de eerste minister. "Daarnaast moet Engie voldoende geld opzij zetten om te zorgen dat het kan instaan voor de verplichtingen rond de ontmanteling van de reactoren. De operator moet de kosten daarvan volledig betalen."