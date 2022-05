De seconde gaat dit decennium van 9 miljard trillingen naar een biljoen of meer

Een seconde is een afspraak, iets waarvan we afspreken: dit is een seconde. "Die afspraak is echter een beetje in de problemen gekomen door onze moderne technologie", zei Scheire.

"Eigenlijk zou je kunnen beginnen met te zeggen: 'wat is een dag?' Van de middag tot de middag, dat is 24 uur en dan deel je dat verder op in minuten en seconden. Je kan dus een seconde definiëren als een zoveelste deel van een volledige dag. Het probleem is dat wij, omdat onze metingen nu zodanig goed zijn, al heel lang kunnen zien dat de daglengte niet constant is. De aarde draait eigenlijk constant een beetje trager, wij worden immers afgeremd door eb en vloed en door de maan."

"Dat is heel miniem", geeft Scheire toe, "maar het gevolg zou zijn dat als je vasthoudt aan die definitie, een seconde over honderd of duizend jaar langer is dan onze seconde van nu. En dat wil je niet echt, want in de natuurkunde wil je een seconde kunnen beschouwen als de vervaltijd van een atoom."

"Er zijn heel veel natuurkundige processen die die seconde nodig hebben, zonder dat die verandert doorheen de tijd, en dus hebben ze in de jaren 50 gezegd: 'Oké, een nieuwe definitie, we gaan nu kijken naar de trillingen uit de straling die uit een cesiumatoom kan komen.' Dat ding trilt, dat heeft een frequentie van zo'n 9 miljard keer per seconde en die is, voor zover we weten, zo goed als constant over het hele universum en over de hele tijd, dus we gaan gewoon de seconde definiëren als 9 miljard en nog iets van die trillingen van de straling uit het cesiumatoom."