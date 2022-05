Gent verdeeld over nachtclub in Veldstraat: "Leuk dat er leven komt in de winkelstraat, bang voor overlast"

Het nieuws over de komst van een pop-up nachtclub in de gekende winkelstraat Veldstraat zorgt voor positieve en negatieve reacties op sociale media en bij de handelaars in de straat. "Een beetje gek in een winkelstraat, maar wel leuk", zegt een vrouw die in een winkel werkt in de straat. Een uitbater van een andere zaak is kritischer: "Dronken mensen die je 's morgens lastigvallen: dat gaat wel iets zijn, denk ik."