Derde geval van acute hepatitis bij kinderen in België ontdekt

Ook de oorzaak van de nieuwe vorm van hepatitis is nog niet achterhaald. Sciensano meldt dat nog niet geweten is of er een gemeenschappelijke oorzaak is, en of de aandoening al dan niet veroorzaakt wordt door een virus. Eerder werd daarvoor al in de richting van een adenovirus gekeken, dat is een virus dat een luchtweginfectie veroorzaakt.