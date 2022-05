Dokters van de Wereld betwist vaccinmonopolie van Pfizer en BioNtech

"Op het eerste zicht lijkt twintig euro per vaccindosis een aanvaardbare prijs. Tot je kijkt naar de gigantische overheidsinvesteringen in het onderzoek - die wij als burger hebben meegefinancierd - en inziet dat de productiekost per dosis slechts 1 à 1,25 euro bedraagt", legt de Béthune uit. "Het 'whatever it takes'-beleid van de regeringen ten opzichte van farmamultinationals is uitgemond in een kolossale kost voor de samenleving", hekelt De Béthune.