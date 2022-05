Duitse procureur in onderzoek Madeleine McCann: "We zijn zeker dat Christian B. de moordenaar is"

"We zijn er zeker van dat Christian B. de moordenaar is van Madeleine McCann. We hebben nieuwe feiten en nieuw bewijsmateriaal gevonden. Het is geen forensisch bewijs, maar bewijs", zegt procureur Wolters in het interview. Op de vraag van de journaliste of er sporen van Madeleine zijn aangetroffen in de camper van Christian B., antwoordt Wolters dat hij geen details over het onderzoek kan geven. "Maar u kan het niet ontkennen?" Op die vraag zegt hij: "Ik wíl het niet ontkennen."