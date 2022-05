< edtech/station > moet Vlaamse educatieve technologieën op wereldkaart zetten

Het is geen toeval dat Kortrijk als uitvalsbasis wordt gekozen voor het nieuwe project. “Kulak is al lang bezig met ‘smart education’ en innovatieve educatieve technieken, de Howest draagt qua VR en Artificiële Intelligentie (AI) ook haar steentje bij en een aantal Zuid-West-Vlaamse bedrijven die hun sporen al verdienden in de sector, zoals Barco, Televic en Signpost, kennen hun roots ook in Zuid-West-Vlaanderen”, zegt Thomas Van Cauwenberghe. <edtech/station> krijgt onderdak in Hangar K, een krachtige cocreatiehub waar nu al zo’n 190 ondernemers actief zijn. “Die focus is belangrijk, want de EdTech-sector is een snel groeiende sector. Mondiaal is de omzet sinds 2014 gestegen tot 20 miljard euro. Met dit initiatief willen we een deel van de koek meepikken in die internationale groei”, zegt Arne Vandendriessche van Signpost.