Britse bommenwerper passeert vandaag tijdens herdenkingsvlucht ook Gierle en Hechtel-Eksel

Voor de Lancaster over Gierle vloog, passeerde het vliegtuig ook over Hechtel-Eksel. Op het terrein van vliegclub Sanicole stonden spotters met indrukwekkende telelenzen klaar, om een glimp van de oldtimer op te vangen. "Het is de laatste keer ooit dat we dit vliegtuig kunnen zien, want het gaat naar een museum", weet toeschouwer Raf Francis. "Dus het is een unieke kans. Er zit een grote geschiedenis achter en dat is toch niet onbelangrijk, het verleden."