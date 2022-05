Amerikaanse centrale bank verhoogt belangrijkste rentetarief fors met 0,5 procent om inflatie tegen te gaan 

Economen verwachten dat de Amerikaanse centrale bank nog meer renteverhogingen zal aankondigen dit jaar. Door de oorlog in Oekraïne stelde de Amerikaanse centrale bank de groeiverwachtingen in de VS bij van 4 procent naar 2,8 procent.

In Europa wordt nog niet meteen een renteverhoging verwacht. Lange tijd werd een verhoging in 2022 uitgesloten, maar die deur staat intussen op een kier. Het zou dan wel eerder aan het einde van het jaar gebeuren, is de verwachting momenteel.

"Economen wijzen erop dat in Amerika de economie echt aan het oververhitten is. Er is bijvoorbeeld een grote krapte op de arbeidsmarkt. Dat is in Europa niet het geval. Bovendien is Europa veel kwetsbaarder door de oorlog in Oekraïne", zegt Rombaut.