Fietsers krijgen vanaf vandaag in 13 straten in het centrum van Oudenaarde voorrang

Lucien De Schepper woont in Oudenaarde en is wielertoerist, maar ook hoofdverantwoordelijke van een groep seingevers. Hij vindt het plan overwegend goed, maar met een kanttekening: "Ik vind het niet goed dat de fietsers de volledige breedte van de straat mogen gebruiken. Ik vind dat ze rechts moeten blijven rijden. Want wat er zal gebeuren is dat ze links zullen rijden om dan auto's en motors te laten passeren, en dat is verkeerd en absoluut niet veilig."