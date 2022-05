Betalende fietstaxi vervangt gratis wandelbus in Gent: "Enkel voor minder mobiele mensen, niet voor toeristen"

Vanaf half mei rijden er 3 fietstaxi's en één rolstoelfiets rond binnen de stadsring. Een rit kost 2,5 euro en moet gereserveerd worden. De fietschauffeurs zijn nieuwkomers in Gent die door het project Nederlands kunnen oefenen. In de zomer breidt het project uit naar de deelgemeenten en worden er 3 extra fietstaxi's ingezet. Gent is, naar eigen zeggen, de eerste stad in België waar de fietstaxi grootschalig wordt ingezet. De stad steekt 180.000 euro in het project, een pak minder dan de 480.000 euro voor de wandelbus.