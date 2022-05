Kremlin sust: "Maandag geen oorlogsverklaring aan Oekraïne", mogelijk wel militaire parade in Marioepol

Het Kremlin ontkent dat Rusland op maandag 9 mei Oekraïne officieel de oorlog zal verklaren en zal overgaan tot een nationale mobilisatie. Er is de voorbije dagen druk gespeculeerd over wat de Russen in petto hebben voor 9 mei, de dag waarop ze de overwinning op de nazi's in 1945 herdenken. Volgens de Oekraïense inlichtingendienst bereidt Rusland die dag wel een militaire parade voor in de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol.