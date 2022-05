Gentse Jenna Boeve stelt zich kandidaat voor Groen-voorzitterschap

Vandaag is de deadline voor de kandidatuur van nieuwe voorzitter van de partij Groen. Twee duo's hebben zich al voorgesteld, maar nu komt daar de Gentse Jenna Boeve bij met haar Brusselse partijgenoot Jad Zeitoun. Boeve is momenteel medewerker van vicepremier Petra De Sutter. Maar nu gaat ze voluit voor een plaats aan het hoofd van de partij. Maar wél in duo. "Sowieso heb je een voorzitter en ondervoorzitter. Maar dat idee is achterhaald. We willen als gelijkwaardige partners opkomen en een zelfde zichtbaarheid hebben, bijvoorbeeld op tv. Die hiërarchische structuur past niet bij Groen. Bovendien zorgt het voor meer diversiteit. Niet alleen in de klassieke zin maar ook van karakter, persoonlijkheid en manier van debatteren."