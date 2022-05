GO! scholengroep Antwerpen trakteert 150 nieuwe leerkrachten en medewerkers op eigen festival: GO! Startland

GO! Freinetschool De Pluim in Hoboken wordt vanmiddag omgetoverd tot een festivalterrein. Op GO! Startland worden 150 nieuwe leerkrachten en medewerkers van GO! scholengroep Antwerpen verwelkomd. "We hopen dat GO! Startland hen zuurstof zal geven om met goesting te blijven werken in onze scholengroep,“ vertelt Danielle Van Ast, algemeen directeur van de scholengroep. "Tijdens de coronaperiode waren er helaas weinig mogelijkheden om onze nieuwe collega's echt te leren kennen."