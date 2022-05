Hondenpensions al volgeboekt voor de zomer: "Wie nog een plek zoekt voor zijn hond in juli, is te laat"

Wie zijn huisdier tijdens zijn vakantie op hotel wil laten gaan, is er maar beter vroeg bij. "Alles is heel snel volzet aan het geraken", vertelt Sandra Lavers van honden- en kattenhotel Hof Ter Linden in Ternat. Het pension heeft 56 verblijven voor honden. "We hebben dus veel plaats, maar voor juli zijn we al helemaal volzet. In augustus zijn er nog enkele plaatsjes vrij. Maar vol is vol, we kunnen niet over onze limiet gaan."

Huisdieren op hotel laten gaan terwijl je zelf met vakantie bent, gebeurt de laatste jaren steeds meer, weet Sandra. "Mensen kennen hun buren steeds minder goed, nu leeft iedereen meer op zichzelf. Mensen vragen dus niet meer zo snel aan de buren om voor hun kat of hond te zorgen tijdens hun vakantie. Het is bovendien ook een grote verantwoordelijkheid om voor iemands huisdier te zorgen. Mensen hebben een druk leven, het is niet evident om daar nog iemands huisdier bij te nemen, vandaar dat veel mensen een beroep doen op een dierenpension."

Ook in de ruime regio rond Ternat weet Sandra dat dierenpensions goed te doen zullen hebben in de zomermaanden. "Vooral tijdens het bouwverlof in de maand juli is alles overal volzet. Wie dan nog een plek zoekt is te laat."