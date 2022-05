Inwoners uit Zulte, Kruisem en Waregem willen geen breekwerf in hun omgeving

Een 30-tal buurtbewoners uit Zulte, Kruisem en Waregem ziet het niet zitten dat een bedrijf, gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken, een breekwerf wil aanleggen op de grens van hun gemeenten. Daarom hebben ze gisteravond geprotesteerd op industrieterrein Zaubeek in Kruisem waar de breekwerf zou komen. De actievoerders droegen stofpakken en stofmaskers om hun eisen duidelijk te maken. "Dat doen we niet zomaar, want naast zware geluidsoverlast, zal de werf ook tonnen fijn stof met zich meebrengen", klinkt het bij een buurtbewoonster.