Iraans persagentschap: "VUB-gastdocent Djalali wordt op 21 mei geëxecuteerd"

Amnesty International probeert op dit moment nog meer informatie te vergaren. "Iran is notoir ontransparant wanneer het over deze zaak gaat, maar het is wel zeer onrustwekkend nieuws", zegt Wies De Graeve, de directeur van Amnesty International Vlaanderen, aan VRT NWS. "De dreiging die er altijd al was, wordt nu heel imminent. Dit doet denken aan de situatie eind 2020, toen hij in isolement geplaatst is. Wij zijn zeer ongerust. Dit is een wake-upcall voor de beleidsmakers, in België en zeker in Zweden, Europees en wereldwijd om de druk opnieuw op te voeren. Wij roepen Iran ook rechtstreeks op om dit niet te doen."