Vier duo's willen voorzitter Groen worden

Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji

Vaneeckhout is afkomstig uit Anzegem, was ondervoorzitter van Groen en is Vlaams parlementslid. Naji in covoorzitter van Groen Molenbeek en is adviseur op het kabinet van Brussels minister Elke Van Den Brandt. Ze presenteren zich als covoorzitters.

Juan Benjumea-Moreno en Elisabeth Meuleman

Benjumea-Moreno woont in Kuregem en is Brussels parlementslid. Meuleman is afkomstig uit Oudenaarde, is al sinds 2009 Vlaams parlementslid en voormalig fractieleider. Dit duo stelt zich kandidaat als covoorzitters.

Jenna Bouve en Jad Zeitouni

Bouve en Zeitouni zijn actief binnen Jong Groen. Bouve, wonend in Gent, is eveneens adviseur op het kabinet van Elke Van Den Brandt. Brusselaar Zeitouni werkt op het kabinet van vicepremier Petra De Sutter. Ook Bouve en Zeitouni stellen zich aan de leden voor als covoorzitters.