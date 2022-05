Leerlingen houtbewerking maken kopie van historische stadspoort Diest

De leerlingen zijn terecht trots op hun werk. "We hebben eerst alles opgemeten, dan hebben we in de klas alle stukken gezaagd", vertelt leerling Arthur Voordekkers. "De oude scharnieren van de vroegere poort waren helemaal krom en die hebben we rechtgezet. En in de vleermuizenpoorten hebben we de vormen van vleermuizen uitgesneden. Na twee schooljaren is alles tot een geheel gekomen. Het heeft zo lang geduurd omdat we naast praktijk ook heel wat theorielessen hebben. Dit was een uitdaging, ik ben blij dat alles goed verlopen is."