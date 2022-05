"Nederlands voor Oekraïense vluchtelingen" aan PXL Hasselt groot succes: "Sommigen nu al naar volwassenenonderwijs"

Drie weken geleden zijn de gratis lessen Nederlands aan de hogeschool PXL in Hasselt van start gegaan. "Toen zijn we begonnen met 60 deelnemers, ondertussen hebben we er 80 over de vloer gehad, waarvan er 20 naar hun land zijn teruggekeerd. Maar alles verloopt heel vlot", zegt initiatiefnemer Thomas Donvil. "De Oekraïense vluchtelingen komen vanuit alle hoeken van de provincie. Vaak zijn ze een hele tijd met de bus onderweg en ook dat is voor hen een echte onderneming."

"De cursisten kunnen zichzelf ondertussen voorstellen, kennen het alfabet en de tweeklanken", zegt Donvil. "Deze week focussen we op de stamboom, dus alles rond familie en relaties. We maken ook gebruik van een tolk voor de vluchtelingen die geen Engels kennen. Want dan is de communicatie met hen natuurlijk heel moeilijk. Maar de meesten kunnen zich intussen al goed behelpen in het dagelijkse leven."