Minstens 3 West-Vlaamse materniteiten moeten waarschijnlijk toch niet dicht

Het zag er een tijdlang slecht uit voor de kraamafdelingen van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, het Henri Serruys in Oostende, het AZ Delta in Menen, Sint-Rembert in Torhout en het AZ Zeno in Knokke-Heist. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil materniteiten efficiënter maken en een regel invoeren die stelt dat er jaarlijks minstens 557 bevallingen moeten gebeuren. De 5 West-Vlaamse kraamklinieken haalden dat cijfer niet. Maar de minister maakt nu bekend dat hij een aantal uitzonderingen overweegt. Die moeten er voor zorgen dat er overal voldoende materniteiten dichtbij zijn.

De uitzondering zou onder meer gelden voor kraamklinieken in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners en op meer dan 15 kilometer afstand van een andere materniteit. De ziekenhuizen in Menen, Torhout en Tielt voldoen daar al zeker aan. Voor het Henri Serruys ziekenhuis in Oostende en het AZ Zeno in Knokke-Heist is de situatie minder duidelijk.