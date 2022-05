N-VA Kortenberg bezorgd over de "veranderstaliging" van de gemeente: "Kortenberg mag geen voorstad worden van Brussel"

Volgens burgemeester Alexandra Thienpont doet de gemeente al jaren inspanningen om het Nederlands in de gemeente te stimuleren. "Wij voeren trouwens exact hetzelfde beleid op vlak van de Nederlandse taal als in de vorige legislatuur toen N-VA wel nog in de meerderheid zat", zegt Thienpont. "Zo organiseren we bijvoorbeeld taalkampen voor anderstalige kinderen. Natuurlijk merken we dat er meer anderstaligen vanuit Brussel naar Kortenberg komen wonen. Maar Nederlands blijft de voertaal, we zetten volop in op inburgering en het aanleren van het Nederlands."