Na sluiting vaccinatiecentrum Vilvoorde krijgt politiezone eindelijk nieuw commissariaat: “De nood is heel groot”

Normaalgezien zou de verhuis vorig jaar al begonnen zijn, maar die timing was te ambitieus. En dan was er ook nog eens de coronapandemie. “Door de installatie van het vaccinatiecentrum in het gebouw hebben we nog eens vier maanden extra vertraging opgelopen", meent de korpschef. "We wilden graag ons steentje bijdragen aan de gezondheid van de bevolking dus dat hebben we er maar bijgenomen. Maar we zijn ontzettend tevreden dat de werken nu eindelijk van start kunnen gaan.”