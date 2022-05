Nederlander wandelt met kruiwagen naar Parijs en doorkruist Zemst en Vilvoorde om aandacht te vragen voor klimaat

Vandaag hield Henry halt bij een zelfkweekboerdeij in Zemst, waar biologische groenten en fruit worden geteeld. De Nederlander schept hier een eetlepel aarde uit de grond om mee te nemen naar Parijs. "Ik wou hier langskomen omdat deze plek mij erg aanspreekt", zegt Henry. "Dit bedrijf is aangesloten bij De Landgenoten. Dat is een organisatie die werkt aan zekere toegang voor grond voor biologische boeren in Vlaanderen. En dat is belangrijk voor de toekomst van de planeet", besluit de Nederlander.