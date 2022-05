Tieners getuigen over hun strijd tegen obesitas: "Het was een maagverkleining of een opname"

"80% van wie overgewicht had als kind, blijft dat ook als volwassene dragen", zegt ze. Zorgwekkend, als je weet dat overgewicht de belangrijkste doodoorzaak is bij volwassenen in Europa. Zo vroeg mogelijk ingrijpen is dus belangrijk wanneer het over obesitas en overgewicht gaat, zegt Braet. "Eigenlijk kan je best bij de geboorte van een kind al zeggen: we halen geen frisdrank in huis tijdens de week." Maar volgens Braet moeten ouders van kinderen die kampen met obesitas, zich vooral laten adviseren door professionals.